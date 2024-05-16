Tecnología en el Trabajo

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. El desarrollo de la tecnología en el lugar de trabajo ha tendido a reflejar los intereses de los empleadores en la promoción de la rentabilidad, mientras que las preocupaciones de los trabajadores han sido reconocidas en la legislación que restringe las prácticas más atroces de los empleadores. Es…