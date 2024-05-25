Teoría Verde o Ambiental

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: sobre los Partidos Verdes, véase aquí.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Teoría política verde en la Teoría de las Relaciones Internacionales

En la década de 1960 hubo un reconocimiento público de la crisis ambiental global que se deriva de la "tragedia de los bienes comunes", que es la idea de que, como individuos interesados, los humanos utilizarán en exceso los recursos compartidos, como la tierra, el agua dulce y el pescado.

En la década de 1970 se celebró la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema y en la déca…