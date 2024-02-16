Teoría de Precios de Arbitraje

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Teoría de precios de arbitraje en economía

En inglés: Arbitrage Pricing Theory in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Teoría de precios de arbitraje en economía.

Introducción a: Teoría de precios de arbitraje en este contexto

Centrándose en los rendimientos de los activos regidos por una estructura de factores, el APT es un modelo de un solo período, en el que la exclusión del arbitraje…