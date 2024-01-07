Teorías del Trabajo Social

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este las teorías del trabajo social.

Seguridad Social

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Teoría de la orientación / explicación

Las teorías de orientación/explicación hacen lo siguiente: - Intentan explicar cómo los individuos, familias, grupos, organizaciones, las comunidades, sociedades y movimientos sociales se desarrollan y funcionan - Intentar explicar la etiología / causa de un problema social como abuso de niños, violencia, pobreza o racismo - Orientar / informar a un trabaj…