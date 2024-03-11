La Tercera Directiva sobre Blanqueo de Capitales: La Directiva 2005/60/CEE

Ese artículo es una ampliación de la información sobre derecho penal económico, en esta revista de derecho empresarial, sobre la Tercera Directiva sobre Blanqueo de Capitales: La Directiva 2005/60/CEE. Te explicamos, en el marco del derecho penal económico, qué es, sus características y contexto.

La Tercera Directiva sobre Blanqueo de Capitales: La Directiva 2005/60/CEE

El análisis del texto de la Directiva del año 2005 ha llevado a FERRÉ OLIVÉ a destacar que “la forma como el legislador comunitario trata el tema abre espacio para la polémica, pues es evidente cierta interferencia sobre derechos fundamentales en el ámbito del ejercicio profesional y frente a consagradas libertades individuales”. Sobre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) BLANCO CORDERO dice: “Corresponde a los Estados miembros organizar su UIF, en lo relativo a sus funciones de análisis de la información y acceso a la misma (art. 21).

P…