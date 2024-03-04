Terceros No Firmantes de la Cláusula Arbitral

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Efecto del arbitraje de inversiones en los "terceros"

En la actualidad, el régimen internacional de protección de las inversiones -compuesto por tratados de inversión y arbitraje entre inversores y Estados- se enfrenta a continuos llamamientos a la reforma. Una de las críticas más fundamentales al sistema es que es inherentemente antidemocrático. ¿Qué significa decir que un régimen compuesto por tratad…