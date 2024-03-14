Testigo

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Definición de TESTIGO en Derecho español

Persona que da testimonio de una cosa, o la atestigua.

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Testigo

Testigo, en Derecho, término utilizado para designar a la persona que declara o proporciona una prueba en un procedimiento judicial, o que se encuentra presente en la firma de un acuerdo o documento legal, como puede ser una escritura, un testam…