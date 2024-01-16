Testigo de Hecho

Testigo de Hecho (en Arbitraje)

Concepto de testigo de hecho en relación a este ámbito: Un witness of fact o fact witness (cuya traduccIón literal al español sería «testigo de hecho») es aquella persona que cuenta con conocimiento particular sobre los hechos o personas vinculados a la materia de discusión en un arbitraje y cuya declaración es ofrecida como prueba. El término witness of fact tiene por propósito marcar la diferencia …