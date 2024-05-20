The Virtual Magistrate

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

The Virtual Magistrate (en Arbitraje)

Concepto de the virtual magistrate en relación a Breve referencia a los ODR: Este ODR se está desarrollando desde 1996 en el marco de la American Arbitration Association.

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Se trata de un procedimiento gestionado mediante correo electrónico que dicta una decisión no obligatoria para las partes en 72 horas.

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