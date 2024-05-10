Tienda Libre de Impuestos

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Duty-free shop

Entrada libre de impuestos y Consideraciones Jurídicas

Fundamento jurídico

Es una característica común de la mayoría de los sistemas tributarios que los impuestos no se plantean en las mercancías que se exportarán. Para ello, las mercancías podrían situarse en desventaja para las de otros países, por ejemplo si la tasa tributari…