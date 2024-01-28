Tipo de Cambio-Dólar Documento

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Tipo de cambio que se aplica en las operaciones con giros o money orders en dólares en ventanilla. Este tipo de cambio (véase más en el diccionario y más detalles, en la plataforma (de Lawi), sobre este término) incluye el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de intermediación de la sucursal bancaria, casa de cambio o central de cambios.