Tipo de Cambio-Dólar Valor 48 Horas

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Tipo de cambio interbancario al mayoreo llamado también Spot.

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La mayoría de las operaciones interbancarias en dólares se llevan a cabo en esta modalidad, brindando un margen de dos días hábiles parar cubrir la operación.

Este tipo de cambio, como paridad (véase más en la plataforma (de Lawi)) de referencia, refleja las expectativas de los intermediarios bancarios.