Tipología de Laudos

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Tipología de Laudos (en Arbitraje)

Concepto de tipología de laudos en relación a este ámbito: Se suelen distinguir los siguientes tipos de laudos: laudo final; laudo parcial; laudo interlocutorio o provisional (interim award); laudo en rebeldía (default award); y laudo por acuerdo de las partes. Todas o algunas de estas terminologías están citadas en las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional, en las Reglas UNCITRAL o en las leyes nacionales. Pero, ninguna da una definición de uno u otro tipo de laudo. Laudo final: Puede entenderse como laudo final aquél que pone fin a las actuaciones arbitrales, resolviendo todas las cuestiones en disputa entre las partes. También cabe entender como final aquél que resuelve de forma definitiva y con efectos de cosa juzgada entre las partes alguna de las cuestiones en disputa, aunque no ponga fi…