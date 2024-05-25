Tipos de Control Administrativo
Tipos de Control Administrativo
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Types of Administrative Control.
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Visualización Jerárquica de Control administrativo
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