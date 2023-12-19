Título de Crédito al Portador
Título de Crédito Al Portador
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Documento que no está expedido a favor de una persona determinada, contenga o no la cláusula al portador. .
Algunos términos relacionados con Título de Crédito Al Portador en la plataforma (de Lawi) Online
