El Token como Título Valor

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Las criptomonedas y los tokens tienen semejanzas en cuanto a que ambos son una unidad de valor, aceptadas por una comunidad y existen en una blockchain.

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La principal diferencia entre estos criptoactivos es que las criptomonedas funcionan en una cadena de bloques propia e independiente, mientras que los tokens son creados sobre blockchain existentes, además que no son minables. Un token tiene muchos más usos que solo servir como medio de pago ya que puede representar toda clase de bienes fungibles y ne…