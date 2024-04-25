Trabajo Forzado

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Trabajo Forzado y los Derechos del Niño y el Adolescente

Trabajo forzado o obligado es trabajo o servicio involuntario exigido a adultos o niños bajo la amenaza de alguna penalidad.

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