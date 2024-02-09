Trabajo Social

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre el trabajo social.

Seguridad Social

Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Trabajo Social

Medio Ambiente > Medio natural > Vida silvestre > Ayuda social Medio Ambiente > Medio natural > Vida silvestre > Política social > Trabajador social En esta entrada se tienen en cuenta los cambios en la educación social en la última década y la europeización del trabajo social.

Seguridad Social

El contenido de la entrada se extiende a los campos socio-pedagógicos de trabajo y acción, los procedimientos y conceptos metodológicos, así como los fundamentos teóricos y disciplinarios presentados. Nota: Respecto al trabaj…