(Economía de) Trabajos Puntuales o Esporádicos

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre este tema. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. En inglés: Gig economy. Se refiere a un tipo de economía basada en un mercado laboral en el que prevalecen los contratos de corto o pequeño plazo, normalmente por oposición a un mercado laboral con lugares de trabajo estables. Ha sido clasificada por organizaciones como el Comité…