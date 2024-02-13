Transferencia de Fondos

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Envíos internacionales de fondos que realizan los residentes de un país al exterior sin ser objeto de contraprestación.

Es el caso de las cantidades de dinero que envían los inmigrantes en un país a sus familiares en el país de origen, llamadas remesas de emigrantes y recogidas en la balanza de transferencias, junto con las donaciones y demás transferencias, dentro de la balanza de pagos.