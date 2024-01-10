La Transferencia de Riesgo de Crédito

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho y economía en esta revista de derecho empresarial. Examina el concepto y todo sobre Transferencia de Riesgo de Crédito. Te explicamos, en el marco de la economía y el derecho, qué es, sus características y contexto.

Transferencia de Riesgo en el Derecho Europeo

1. Objeto y finalidad En general, el riesgo de pérdida, destrucción o deterioro de un objeto recae sobre el propietario según el principio casum sentit dominus. La cuestión de la transferencia del riesgo se plantea en caso de incumplimiento de una obligación. Es un aspecto del problema general de la asunción del riesgo, que adquiere relevancia si determinadas circunstancias impiden el cumplimiento o lo hacen imposible. Desde un punto de vista lógico, se puede distinguir entre el riesgo de cumplimiento y el riesgo de incumplimiento. a) Riesgo de cumplimiento El riesgo de cumplimie…