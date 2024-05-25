Transiciones Energéticas

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Transiciones energéticas en economía

En inglés: Energy Transitions in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Transiciones energéticas en economía.

Introducción a: Transiciones energéticas en este contexto

Este artículo explica por qué son importantes las transiciones energéticas pasadas, presentes y futuras y por qué hay tanto interés actual en ellas, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. Explora las transiciones pasadas, incluidas la primera y las poste…