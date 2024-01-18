Tratado de la Carta de la Energía

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema.

Origen y Actualidad del Tratado de la Carta de la Energía

Los orígenes del Tratado sobre la Carta Europea de la Energía (TCE) se remontan al final de la Guerra Fría y a la apertura de Europa Central y Oriental. Rusia y los antiguos estados soviéticos necesitaban inversiones extranjeras para garantizar el desarrollo de sus economías, mient…