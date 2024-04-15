Tratado sobre el Derecho de Patentes

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial y derecho de autor, en esta revista de derecho de empresa.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista de derecho de empresa, en cuanto a la propiedad intelectual e industrial, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la propiedad intelectual e industrial, sobre el Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado el 1 de junio de 2000. El 6 noviembre 2013 entró en vigor en España. También puede interesar la información relativa a las solicitudes bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y la presentación de patentes en diferentes jurisdiccione. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se adop…