Tratados Bilaterales de Inversión en Europa

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de esta revista sobre derecho bancario y financiero. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho financiero y bancario, sobre este tema.

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Te explicamos, en relación al derecho bancario y financiero, qué es, sus características y contexto. Nota: información, en inglés, sobre los Bilateral Investment Treaty (BIT), se encuentra aquí.