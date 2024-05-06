Tres Árbitros

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Tres Árbitros en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (en Arbitraje)

Concepto de tres árbitros en la corte internacional de arbitraje de la CCI en relación a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI: En el caso de que no existan nombramientos conjuntos por las partes o acuerdo en el modo de llevar a cabo la designación, la Corte podrá nombrar a cada uno de los miembros del tribunal arbitral. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de…