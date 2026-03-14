Caso práctico: Un residente en Costa Rica que opera globalmente.

En este caso, el uso de una entidad en EE. UU. (especialmente una LLC) es una herramienta de eficiencia fiscal potente, pero requiere un cumplimiento riguroso con el IRS para evitar multas severas.

Clasificación Fiscal (IRS)

LLC de un solo miembro (Default): El IRS clasifica estas entidades como “disregarded entities” (entidades transparentes). La empresa no paga impuestos por sí misma; los ingresos fluyen directamente al dueño.

C-Corporation: Si eliges esta estructura, la empresa paga un 21% de impuesto corporativo federal sobre sus ganancias antes de poder distribuir dividendos, los cuales podrían estar sujetos a retenciones adicionales.

Ventajas Fiscales: El concepto de ETBUS

Impuesto Federal 0%: Como no residente, solo pagas impuestos en EE. UU. si estás “involucrado en un comercio o negocio en los EE. UU.” (Effectively Connected Income o ECI). Si no tienes empleados, oficinas ni realizas actividades físicas en suelo estadounidense (lo que se conoce como no ser ETBUS ), tus ingresos por servicios extranjeros suelen estar exentos de impuestos federales .

Sin Retenciones en España: Al facturar desde una entidad de EE. UU., las empresas españolas generalmente no aplican retenciones de IRPF, facilitando el flujo de caja.

Territorialidad en Costa Rica: Costa Rica grava principalmente las rentas de fuente costarricense. Los ingresos generados por servicios prestados fuera del país (como proyectos en África gestionados vía EE. UU.) podrían no estar sujetos a impuestos locales bajo el principio de territorialidad.

Riesgos y Obligaciones Críticas (Compliance)

Formulario 5472: Aunque no debas impuestos, debes informar al IRS. Las LLC de dueños extranjeros deben presentar el Formulario 5472 y un “pro forma” del Formulario 1120. No hacerlo, o hacerlo tarde, conlleva una multa automática de $25,000 .

Corporate Transparency Act (BOI): Debes registrar la información de los beneficiarios finales ante el FinCEN. Las nuevas empresas tienen plazos estrictos (30 días tras la creación) para cumplir, con multas diarias por retraso. La empresa no mantendrá su cuenta abierta si no puede demostrar que ha cumplido con los requisitos de presentación de informes ante FinCEN.

Riesgo Bancario (África): Las transferencias desde bancos de EE. UU. hacia ciertos países de África están bajo estricta vigilancia por normativas de prevención de lavado de dinero (AML). Esto puede causar bloqueos de fondos o cierres de cuentas si no se justifica bien la naturaleza de los proyectos de ingeniería.

Sustancia en España: Si la administración tributaria española considera que la LLC es una “sociedad interpuesta” sin sustancia económica real, podría desestimar el gasto para la empresa española o intentar gravarte a ti directamente.

Resumen de Obligaciones Anuales

IRS Form 5472 + 1120 (Pro forma): Obligatorio para reportar transacciones entre tú y la LLC (incluyendo el aporte inicial de capital).

Reporte Anual Estatal: Dependiendo del estado (Delaware, Wyoming, etc.), deberás pagar una tasa anual (Franchise Tax) para mantener la empresa activa.

Agente Registrado: Debes mantener un representante físico en el estado de formación para recibir notificaciones legales.

Elección entre una LLC y una corporación

Desde la perspectiva de la legislación fiscal española (Hacienda) y la estadounidense (IRS), la elección entre una LLC y una corporación modifica la “visibilidad” y la “caracterización” de los ingresos. A continuación, se explica por qué una corporación podría ser más segura que una LLC al operar en España, a pesar del mayor coste fiscal.

El problema de la transparencia (LLC)

Para la Agencia Tributaria española (AEAT), una LLC unipersonal suele considerarse una entidad transparente.

El riesgo: Si Hacienda considera que la LLC carece de sustancia (sin oficina ni empleados en EE. UU., solo una “estructura” para un residente en Costa Rica), podría aplicar el principio de transparencia fiscal.

La consecuencia: Podrían argumentar que los servicios los presta personalmente. Si pueden vincular la gestión a un “Establecimiento Permanente” o un “Paraíso Fiscal” (si clasifican la LLC como tal debido a su tipo impositivo del 0%), podrían impugnar la deducción de la factura para la empresa española.

Caracterización Internacional: España no siempre respeta la naturaleza de “transparencia” de la LLC. Podría tratarla como una sociedad anónima para algunos aspectos y como una entidad transparente para otros, lo que conlleva una doble imposición, ya que Estados Unidos no la grava, pero España sí.

La Ventaja de la “Sustancia” (C-Corp)

Una C-Corp es una persona jurídica y fiscal independiente (Opaca en términos fiscales españoles).

Tratamiento Opaco: Para la empresa española que paga la factura, una C-Corp se comporta como una “Sociedad Estadounidense” estándar. Paga sus propios impuestos (21% federal) y tiene su propia vida financiera.

Más difícil de ignorar: Dado que una corporación tipo C es contribuyente en EE. UU. (presenta el Formulario 1120 y paga impuestos al IRS), a España le resulta mucho más difícil alegar que “no existe” o “carece de sustancia”. El pago de impuestos en EE. UU. constituye, en sí mismo, una forma de sustancia económica.

Beneficios del tratado: Como corporación tipo C, la entidad es claramente “residente” de EE. UU. según el Convenio para evitar la doble imposición entre España y EE. UU. Esto proporciona una mayor protección legal para evitar las retenciones fiscales españolas sobre los pagos enviados desde España a EE. UU.

El factor «africano»

Dado que se adquiere servicios en África, una sociedad anónima (C-Corp) ofrece una protección más sólida frente a la corrupción.

Si los proyectos africanos implican grandes sumas, la contabilidad auditada de una C-Corp resulta más aceptable para los departamentos de cumplimiento normativo españoles (AML/KYC) que una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) de tipo «pass-through», que se asemeja a una cuenta bancaria personal.

La disyuntiva

LLC: Mejor para el flujo de caja (0% de impuestos), pero legalmente vulnerable si Hacienda investiga la naturaleza del proveedor.

C-Corp: Más cara (21% de impuestos + contabilidad), pero proporciona una estructura profesional sólida y mucho más difícil de impugnar para las autoridades españolas.

Detalles cruciales:

¿Cuál es el margen de beneficio aproximado tras pagar a los proveedores africanos? (Si el margen es bajo, un 21% de impuestos sobre un beneficio pequeño supone una protección económica frente a Hacienda).

¿Los países africanos incluidos figuran en alguna “lista negra” o “lista gris” (GAFI/GATF)? (Esto influye en si se necesita una estructura corporativa más compleja para mantener una cuenta bancaria abierta).

Costa Rica + LLC

Si la prioridad es maximizar el flujo de caja neto y aprovechar el sistema tributario territorial de Costa Rica, una LLC transparente (LLC Unipersonal) es matemáticamente superior a una Corporación C.

Bajo el marco tributario costarricense actual (y específicamente después de las reformas y fallos judiciales de 2023 sobre ingresos de “fuente extranjera”), así es como funciona el escenario de 0% de impuestos:

La perspectiva costarricense (0% de impuestos)

Costa Rica grava los ingresos según el principio de territorialidad: Los ingresos generados por capital, servicios o bienes ubicados fuera de Costa Rica generalmente no se gravan en Costa Rica.

La LLC como “espejo”: Dado que el IRS considera a la LLC como una “entidad no reconocida”, el dinero es legalmente del residente en Costa Rica en el momento en que la LLC lo recibe. Como el servicio (ingeniería en África) y el cliente (España) se encuentran fuera de Costa Rica, los ingresos son de “fuente extranjera”.

Sin impuesto corporativo: Dado que la LLC no es una entidad costarricense, no paga impuestos allí.

Sin Impuesto sobre la Renta Personal: Siempre que no realice el trabajo de ingeniería físicamente en Costa Rica (lo que técnicamente lo convertiría en una fuente costarricense), las ganancias están exentas de impuestos.

La Perspectiva de EE. UU. (0% de Impuesto)

Para mantener la tasa del 0% en EE. UU., debe permanecer como No-ETBUS (No Realizando Comercio o Negocios en EE. UU.):

Sin “Oficina en EE. UU.”: No puede tener un lugar fijo de negocios en los Estados Unidos.

Sin “Agentes Dependientes”: No puede tener empleados en EE. UU. que trabajen exclusivamente para usted.

Servicios en el Extranjero: Dado que la ingeniería se realiza en África y la administración en Costa Rica, el IRS considera esto como Ingreso de Fuente Extranjera, el cual no está sujeto a impuestos para un no residente.

La “Trampa Española”: ¿Por qué la LLC es más arriesgada para el Cliente?

Si bien la LLC es más ventajosa por sus impuestos para el residente en Costa Rica, puede generar un posible problema para sus clientes españoles:

Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRPF/IRNR): España es estricta con las entidades “transparentes”. Si la Agencia Tributaria Española (AEAT) determina que la LLC es simplemente un “transferente” para una persona, podría exigir que la empresa española retenga el 24% (el tipo aplicable a los no residentes en la UE sin convenio) de cada factura.

El problema de la falta de Certificado de Residencia: Para evitar dicha retención, la empresa española solicitará un Certificado de Residencia Fiscal en EE. UU. (Formulario 6166). El problema es que el IRS no emite el Formulario 6166 a las LLC transparentes porque la LLC no es un “contribuyente”.

El Resultado: Sin dicho formulario, la empresa española podría verse obligada legalmente a retener impuestos, frustrando la tributación cero.

El margen

Para una C-Corp en EE. UU. que subcontrata servicios en África y es gestionada desde Costa Rica, la clave es qué margen puedes justificar ante el IRS mediante el principio de Precios de Transferencia (Transfer Pricing).

Si dejas un margen demasiado pequeño, el IRS podría auditarte alegando que la corporación estadounidense está infravalorando sus beneficios para evadir el impuesto del 21%. Si dejas demasiado, pagas impuestos innecesarios.

Aquí tienes los márgenes que se consideran “normales” y aceptables en la práctica profesional de consultoría e ingeniería internacional:

El Margen “Safe Harbor” (Seguro): 5% al 10%

Para servicios de intermediación, gestión de proyectos o re-facturación (donde la LLC de EE. UU. contrata en África y factura a España), un margen neto de beneficio de entre el 5% y el 10% suele ser aceptable para el IRS bajo el método de “Margen Neto Operacional”.

Ejemplo: Facturas $100.000 a España. Pagas $90.000 a los proveedores en África y gastos operativos. La C-Corp declara $10.000 de beneficio .

Impuesto: Pagarías el 21% de esos $10.000 ($2.100).

Resultado: El 97.9% del dinero bruto queda disponible (después de gastos) y tienes una declaración de impuestos real en EE. UU. que, esperemos, satisface a Hacienda en España.

Factores que justifican el margen (Arm’s Length Principle)

El IRS (bajo la Sección 482 del Código de Rentas Internas) exige que los precios sean los mismos que pactarían dos empresas independientes. Para justificar tu margen, debes considerar:

Valor Añadido en EE. UU.: ¿La C-Corp aporta algo más que solo la factura? (p. ej., gestión de contratos, seguros de responsabilidad profesional, supervisión técnica). A mayor valor añadido, el IRS esperará un margen mayor (15-20%).

Riesgo: Si la C-Corp asume el riesgo legal si el proyecto en África sale mal, hay que tenerlo en cuenta en relación al margen.

La Estrategia del “Costo Más Margen” (Cost Plus)

Muchos abogados fiscalistas en EE. UU. recomiendan para estos casos el método Cost Plus:

Calculas todos los costes (pagos a África + tus honorarios de gestión en Costa Rica). Añades un markup de beneficio del 5% al 7%. Ese total es lo que le facturas a la empresa española.

¿Por qué es vital dejar este margen?

Sustancia en España: Al presentar un impuesto de sociedades (Form 1120) con beneficios y pago de impuestos reales en EE. UU., la empresa española tiene un argumento irrefutable ante la AEAT de que la entidad no es una “pantalla” para evadir, sino una empresa operativa estadounidense.

Certificado de Residencia (Form 6166): Al ser una C-Corp que paga impuestos, el IRS te otorgará fácilmente el certificado de residencia fiscal. Esto garantiza que España no retenga el 24% de tus facturas.

El Riesgo de “Cero Beneficio”

Si intentas dejar el beneficio en $0 mediante el pago de salarios o consultorías a ti mismo en Costa Rica para evitar el 21% de EE. UU, el IRS puede considerar que los pagos a Costa Rica son excesivos y reclasificarlos como dividendos constructivos, lo que activaría una retención obligatoria del 30% (Withholding Tax) sobre esos pagos al no haber tratado de doble imposición entre EE. UU. y Costa Rica.

Recomendación técnica:

Para un volumen de facturación estándar, apuntar a un beneficio neto del 7% al 8% en la C-Corp de EE. UU. es el “punto dulce”: es lo suficientemente bajo para no ser gravoso, pero lo suficientemente alto para parecer una operación comercial legítima y obtener todas las ventajas legales.

Tipos de servicios

Para que la Agencia Tributaria (AEAT) en España acepte las facturas de tu entidad en EE. UU. sin cuestionar su deducibilidad o intentar recalificar la operación, los servicios deben tener “sustancia” y una lógica comercial clara.

Basado en cierta práctica y los convenios de doble imposición, estos son los servicios más “seguros” y aceptables:

Servicios de Ingeniería y Soporte Técnico (Project Management)

Es tu caso principal y es altamente aceptable.

Por qué: Es común que proyectos en África sean gestionados por empresas con sede en países con seguridad jurídica y técnica (EE. UU.).

Clave: La factura no debe decir solo “Servicios de ingeniería”. Debe detallar: “Project management, technical oversight, and sub-contractor coordination for [Nombre del Proyecto] in [País de África]”.

Prueba: Debes poder demostrar que la entidad de EE. UU. es la que ostenta la responsabilidad contractual y el riesgo legal del proyecto frente al cliente español.

Servicios de Intermediación Comercial (Comisión)

Si tu empresa de EE. UU. actúa como el “puente” que localizó los recursos en África para la empresa española.

Aceptación: Hacienda acepta márgenes de comisión (normalmente entre el 5% y el 10% ) por conectar oferta y demanda internacional.

Riesgo: Si la comisión es muy alta (ej. 50%), Hacienda sospechará que es un desvío de beneficios.

Servicios Auxiliares de Gestión y Administración (Back-office)

Servicios de facturación, logística de suministros para el proyecto en África o gestión de pagos a proveedores locales.

Es lógico centralizar los pagos internacionales en una jurisdicción con banca estable (EE. UU.) en lugar de enviarlos directamente desde España a ciertos países africanos con restricciones de divisas o alto riesgo de cumplimiento (AML).

Cesión de Propiedad Intelectual o Know-How

Si la entidad de EE. UU. es la “dueña” de los planos, patentes o metodologías que se usan en África.

Tratamiento: Se facturan como Royalties .

Ventaja: Bajo el Tratado España-EE. UU., las retenciones por cánones suelen ser muy bajas (0-5%).

Ojo: Requiere una estructura legal previa donde la propiedad intelectual esté registrada a nombre de la Corp.

¿Qué servicios “son sospechosos” para la Hacienda Española?

Evita conceptos genéricos que suelen disparar auditorías:

“Asesoramiento estratégico”: Es el concepto clásico usado para mover dinero sin sustancia. Si no hay informes físicos o emails que lo prueben, Hacienda lo tumbará.

“Gastos de representación”: Muy difíciles de justificar desde una oficina virtual en Wyoming.

“Servicios de marketing” (sin una campaña real demostrable).

Recomendaciones para blindar tu estructura:

Contratos Robustos (Intercompany Agreements): Ten un contrato escrito entre tu C-Corp (EE. UU.) y la empresa española, y otro entre la C-Corp y tus proveedores en África. Diferencia de Precio (The Markup): La factura a España debe ser superior a lo que pagas en África. Ese margen (el 7-10% que mencionamos antes) es la “ganancia” de la empresa americana por su gestión. Uso de la Marca: Asegúrate de que los correos electrónicos, propuestas técnicas y entregables vayan con el logo y nombre de la empresa de EE. UU.

Un detalle crítico: Si la empresa española y tú sois partes vinculadas (por ejemplo, si tú eres socio de la empresa española y también el dueño de la americana), Hacienda te exigirá obligatoriamente el Libro de Precios de Transferencia, donde se demuestre que el precio cobrado es el de mercado.

Intercambio de información

España y Estados Unidos mantienen convenios de cooperación que permiten a la Agencia Tributaria (AEAT) obtener información sobre sociedades americanas, especialmente cuando estas operan con entidades españolas.

La información que España puede obtener se divide en tres vías principales:

Intercambio de Información Bajo el Convenio (CDI)

El Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI) entre España y EE. UU. (actualizado por el protocolo de 2013) incluye una cláusula de Intercambio de Información.

A petición: Hacienda puede solicitar al IRS información específica sobre tu sociedad si hay una inspección abierta en España. Esto incluye estados financieros, declaraciones de impuestos (Form 1120) y contratos.

Cláusula LOB (Limitation on Benefits): Para que tu C-Corp se beneficie del tratado (como el 0% de retención en pagos desde España), Hacienda puede exigir pruebas de que la sociedad tiene residencia fiscal real y no es una mera entidad interpuesta.

Información sobre el Beneficiario Final (Transparency)

Aunque los registros estatales de EE. UU. (como Wyoming) son privados, existen mecanismos federales:

Corporate Transparency Act (BOI): Aunque es información interna de EE. UU. (FinCEN), los tratados de asistencia mutua legal permiten que, en casos de investigaciones por fraude o blanqueo, España pueda solicitar datos sobre quién es el dueño real de la entidad.

NIF español (Modelo 036): Si tu sociedad americana factura habitualmente a España, es probable que necesite un NIF IVA. Para obtenerlo, Hacienda exige identificar a las personas físicas que poseen más del 25% del capital.

Información Bancaria (FATCA)

El acuerdo FATCA entre ambos países obliga a las entidades financieras a reportar cuentas de extranjeros.

Cuentas de la sociedad: Si la C-Corp abre cuenta en EE. UU., el banco pedirá un formulario (W-8BEN-E) donde declaras quiénes son los “Control Person” (dueños).

Intercambio automático: EE. UU. envía a España información sobre cuentas de residentes españoles en bancos americanos (si cobran intereses), lo que podría revelar la existencia de la sociedad si está vinculada a tu nombre.

Resumen de lo que Hacienda puede ver:

Trazabilidad del pago: Las facturas emitidas por tu C-Corp a la empresa española son reportadas por esta última a Hacienda. Dueño real: Tu identidad como beneficiario si la sociedad solicita beneficios del tratado o si el banco reporta la cuenta. Sustancia: Si no hay empleados ni oficina física en EE. UU., Hacienda puede sospechar. Aquí el certificado de residencia fiscal (Form 6166) puede ayudar (ver a continuación).

Para obtener el Form 6166 (Certificado de Residencia Fiscal en EE. UU.) para una C-Corp, el IRS no exige “sustancia económica” en el sentido de oficinas o empleados físicos, sino el cumplimiento estricto de obligaciones fiscales federales.

A diferencia de una LLC transparente, una C-Corp es considerada residente fiscal por el simple hecho de estar incorporada en EE. UU. y estar sujeta a impuestos sobre su renta mundial.

Requisitos principales para la C-Corp

Presentación de Impuestos: La corporación debe haber presentado el Form 1120 (declaración de renta corporativa) para el año solicitado o el año anterior si el plazo actual no ha vencido.

Solicitud vía Form 8802: Debes enviar el Formulario 8802 al IRS detallando la entidad y los países donde se usará el certificado.

Pago de Tasa (User Fee): Para entidades, el coste de la solicitud es de $300 o más, pagaderos generalmente a través de Pay.gov .

Firma Autorizada: El formulario debe estar firmado por un oficial corporativo autorizado bajo pena de perjurio.

El matiz de la sustancia ante España

Aunque el IRS te dé el certificado basándose solo en papeles, la Hacienda española (AEAT) puede ir un paso más allá. Bajo el convenio de doble imposición España-EE. UU., España puede cuestionar el beneficio del tratado si sospecha que la sociedad no tiene sustancia real (cláusula de Limitación de Beneficios o LOB):

Beneficiario Efectivo: España puede pedir pruebas de que la empresa americana no es una “mera pasarela” de fondos hacia ti en Costa Rica. Actividad Económica: Hacienda puede exigir pruebas de que la empresa tiene medios materiales y humanos para prestar los servicios de ingeniería facturados.

Resumen de viabilidad

Obtención del Form 6166: Relativamente fácil para una C-Corp si está al día con el IRS.

Uso del Form 6166 en España: Es tu “escudo” legal, pero si los importes son muy altos, Hacienda podría pedir auditorías adicionales sobre la realidad del servicio.

Para la Agencia Tributaria Española (AEAT), no existe una cifra mágica establecida por ley, pero sí umbrales claros de sospecha basados ​​en planes de control fiscal y circulares internas.

Si su cliente español paga a su empresa estadounidense, Hacienda suele activar sus alarmas en función de estos niveles:

El umbral de 50.000 € a 100.000 € (Filtro de Rutina)

Contexto: Para una pequeña o mediana empresa española (PYME), un gasto anual superior a 50.000 € a un único proveedor extranjero suele desencadenar una revisión interna.

El riesgo: Si la empresa española es auditada, el inspector revisará los “Servicios Externos”. Si detecta un importe de cinco cifras destinado a una entidad estadounidense con un nombre similar al del propietario o un nombre genérico de ingeniería, solicitará el contrato y la documentación justificativa del trabajo realizado.

Nota: Si la facturación total supera los 600.000 €, la «Unidad de Grandes Contribuyentes» de la AEAT suele realizar un análisis más exhaustivo de la sustancia económica de la entidad estadounidense para garantizar que no se trate de una operación de «erosión de la base imponible».

La regla del «Porcentaje de Ingresos»

Hacienda no se limita a considerar la cifra absoluta; también analiza el peso de la factura en la contabilidad de la empresa española.

Si la factura de su corporación estadounidense representa más del 20-30% de los gastos totales de la empresa española, es casi seguro que se iniciará una investigación. Sospechan que la empresa española está reduciendo su base imponible para trasladar beneficios a una jurisdicción con menor tributación (el 21% en EE. UU. frente al 25% en España).

Cómo son las auditorías adicionales:

Si Hacienda impugna el Formulario 6166, no alegará que el formulario es falso; invocará la doctrina de “La sustancia prevalece sobre la forma”. Solicitará a la empresa española:

Documentos técnicos: Copias de planos, correos electrónicos, informes o registros que demuestren que el trabajo de ingeniería fue realizado por la entidad estadounidense.

Cláusula de limitación de beneficios: Podrían solicitar pruebas de que la corporación estadounidense opera como una “empresa activa”.

Comprobante de pago a África: Podrían solicitar pruebas de que la corporación estadounidense pagó efectivamente a los proveedores africanos (para demostrar que no se trata de una empresa fantasma).

Consejo práctico para facturar grandes cantidades:

Si planeas facturar más de 150 000 € al año, no se base únicamente en el Formulario 6166. Deberías:

Asegurarte de que la corporación estadounidense tenga un sitio web profesional y un número de teléfono de EE. UU.

Mantener un registro digital de todas las aprobaciones de ingeniería firmadas por la corporación estadounidense.

¿En qué estado de EE. UU. sería mejor?

Para un residente en Costa Rica que presta servicios de consultoría o ingeniería internacional, el consenso entre asesores legales y fiscales de EE. UU. apunta a que Wyoming es generalmente la mejor opción, seguido de cerca por New Mexico y Delaware.

Wyoming

Costes Bajos: La tasa de renovación anual es de solo $60 (frente a los $300 de Delaware).

Privacidad: No requiere que los nombres de los miembros o gerentes figuren en el registro público estatal; puedes usar un Agente Registrado para mantener tu anonimato ante terceros.

Sin Impuestos Estatales: No hay impuesto sobre la renta personal ni corporativa a nivel de estado.

Protección de Activos: Sus leyes de “charging order” son de las más fuertes de EE. UU., protegiendo los activos de la empresa de acreedores personales del dueño.

New Mexico: La opción de menor mantenimiento

Ideal si buscas simplicidad absoluta y el coste más bajo posible.

Sin Reporte Anual: Es de los pocos estados que no exige un informe anual ni tasas de renovación anuales al estado, lo que reduce la carga administrativa.

Privacidad Total: Permite la creación de LLCs anónimas donde el dueño no aparece en el registro público.

Coste: Solo pagas la tasa inicial de constitución (aprox. $50).

Delaware: Solo si buscas inversión o prestigio

Aunque es el estado más famoso, suele ser “demasiado” para una estructura de facturación de servicios.