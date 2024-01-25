Tribunal Arbitral de Barcelona

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Acumulación y suspensión del procedimiento en Tribunal Arbitral de Barcelona (tab) (en Arbitraje)

Examen de tribunal arbitral de barcelona (tab) en relación a Acumulación y suspensión del procedimiento: Otro de los aspectos que regula el Reglamento es la posibilidad del TAB de acumular procedimientos en la fase pre-arbitral, siempre y cuando aún no se haya nombrado árbitro, ya que en este último caso las partes deberá…