Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA)

Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto.

Tribunal Permanente de Arbitraje de la haya de 1889

El Tribunal Permanente de Arbitraje es un organismo intergubernamental que ofrece una variedad de servicios para la resolución de controversias a la comunidad internacional. Creado en 1899 por la primera Conferencia de la Paz de La Haya. Es la más antigua institución dedicada a la resolución de controversias internacionales. Hasta fines del 2013, 115 países son miembros del Tribunal Permanente de Arbitraje, es decir países que son parte de una o ambas de las Convenciones fundadoras del Tribunal Permanente de Arbitraje.…