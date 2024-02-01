Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Justicia (en España) (en Arbitraje)

Concepto de tribunal superior de justicia (en españa) en relación a este ámbito: Órgano jurisdiccIonal que se halla integrado en la actual planta judicial española y que va a conocer de las demandas de anulación que se planteen contra los laudos arbitrales. El artículo 8.5. de la Ley de Arbitraje (en adelante, LA) dispone que el conocimiento de la anulación del l…