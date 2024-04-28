Tribunales de Resolución Alternativa de Disputas (ADR, por sus siglas en inglés)

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Court ADR. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Concepto

El tribunal de resolución alternativa de disputas, o Tribunal ADR, se refiere a la aplicación de métodos ADR para resolver disputas fuera del litigio tradicional. Los métodos incluyen: