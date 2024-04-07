Tributación o Impuestos de Bienes Raices o Inmuebles

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Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. En inglés: Land tax o land value tax. A lo largo de la historia, los gobiernos han tratado de aumentar los ingresos al gravar las tierras. Históricamente, el impuesto a la tierra ha sido especialmente bien empleado cuando la tributación del esfuerzo, como el ingreso, se consideró impopular o difícil de cobrar.

En el siglo XVII…