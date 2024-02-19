Tributación de las Rentas Internacionales

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre la "Tributación de la Renta Internacional".

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Ejemplo: Tributación de la Renta Internacional en el Convenio Portugal-Estados Unidos

Como ejemplo de los convenios que firma Estados Unidos con un país miembro de la Unión Europea, se presenta un análisis de los artículos clave de este Convenio.

Artículo 15. SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

El Convenio…