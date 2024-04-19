Tributación de las Pensiones

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Convenios para Evitar la Doble Tributación: Artículo 19.2

Consideraciones

1. Las pensiones públicas pagadas por razón de servicios prestados al Estado solo pueden someterse a imposición por este Estado pagador, de acuerdo con su legislación interna y sin verse restringido en este punto por el convenio. El otro Estado, aun siendo el Estado de residenci…