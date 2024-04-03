Fiscalidad del Patrimonio

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Convenios para Evitar la Doble Tributación: Artículo 22

«1. El patrimonio. constituido por bienes inmuebles comprendidos en el art. 6 que posea un residente de un Estado Contratante y que estén situados en el otro Estado Contratante puede someterse a imposición en este otro Estado. 2. El patrimonio constituido por bienes inmuebles que formen parte del a…