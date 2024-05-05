Tributación Internacional

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. FEDOZZI considera distinto del derecho interno el «derecho tributario internacional», constituido por las «normas tributarias internas relativas a las relaciones con el extranjero» ("Il diritto internazionale tributario", CEDAM, Padova, 1949, pp. 16 a 31).