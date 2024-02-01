Tributación o Impuestos sobre Donaciones en el Reino Unido

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho tributario o fiscal

examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Cuestión: derecho-del-reino-unido. La tributación de donaciones (llamadas "gifts", regalos) bajo la ley del Reino Unido es complicada y bastante contraintuitiva. Produce muchas sorpresas en las partes que participan en un acuerdo de regalo, en particular, ya que es la persona que hace un regalo en lugar de la que lo…