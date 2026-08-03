Por: Carey Lening

Así que, inicialmente no iba a opinar sobre el anuncio de Pangram publicado por el CEO de Substack, Chris Best, porque 1) todo el mundo está hablando de ello, y 2) no tenía mucho que añadir.

Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, en resumen, Substack ha integrado el software de detección de IA de Pangram directamente en la aplicación. Ahora, si alguna vez quieres saber si una publicación, nota, respuesta o comentario ha sido generado por IA, puedes pulsar un botón y recibir una evaluación automática que determine si es obra de un humano o de un agente de IA.

Chris dedicó la mayor parte de su publicación a explicar el porqué, y si no la has leído, merece la pena echarle un vistazo.

Como ya comenté, mucha gente dio su opinión, y los comentarios fueron casi unánimemente negativos. Quizás sea algo particular de mi feed, pero la impresión general que tuve fue que a todo el mundo le disgusta esto, por unas 50 razones diferentes.

Mientras leía, mi cerebro empezó a vibrar como cuando relaciono la idea de un negocio “estúpido” con la de que “probablemente infringe alguna ley”. En este caso, potencialmente dos leyes, al menos aquí en la UE.

A continuación, voy a hablar brevemente sobre ellas y a ofrecer una sugerencia rápida sobre lo que podrías hacer si tienes la suerte de residir en una jurisdicción con leyes de privacidad vigentes.

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La mina terrestre de los artículos 21 y 22

Algunas jurisdicciones, en particular la UE y el Reino Unido, tienen normas sobre la toma de decisiones automatizada y la elaboración de perfiles. Según el RGPD de la UE, por ejemplo, las personas (también conocidas como “interesados”) tienen derecho a:

no estar sujeto a una decisión basado únicamente en el procesamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. , que produzca efectos jurídicos que le afecten o que le afecten de manera similar y significativa.

Para cumplir con el artículo 22, las entidades (denominadas «responsables del tratamiento» en el RGPD) que utilizan herramientas automatizadas, por ejemplo, detectores de IA, para tomar decisiones sobre personas, deben realizar algunas acciones, salvo que se aplique alguna excepción. En concreto, deben:

implementar medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, al menos el derecho a obtener intervención humana por parte del controlador, para expresar su punto de vista y para impugnar la decisión .

El artículo 21 del RGPD también otorga a los interesados ​​el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, cuando dicho tratamiento se base en los intereses legítimos del responsable del tratamiento , lo que significa, en otras palabras, «cuando el responsable del tratamiento tenga una necesidad comercial legítima de tratar los datos de una manera determinada».

Ahora, veamos el aviso de política de privacidad de Substack. Este es de mayo de 2026, por lo que no menciona el caso de uso de Pangram, pero según mis procesos deductivos de experto, creo que los abogados de Substack probablemente clasificarían la detección de IA en la categoría de interés legítimo:

En particular, cuando procesamos su información personal en base a nuestros intereses legítimos, incluyendo cuando creamos un perfil suyo para personalizar las recomendaciones de contenido, Usted tiene derecho a oponerse a dicho tratamiento en cualquier momento por motivos relacionados con su situación particular. Dejaremos de tratar sus datos a menos que podamos demostrar motivos legítimos imperiosos que prevalezcan sobre sus intereses. , derechos y libertades, o el tratamiento es necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros en privacy@substackinc.com.

En pocas palabras: a menos que Substack pueda demostrar y aportar pruebas de que sus intereses comerciales legítimos prevalecen sobre nuestro derecho a la protección de datos, que nos impide ser objeto de elaboración de perfiles y toma de decisiones automatizada, deben dejar de usar Pangram, al menos en las publicaciones en las que un interesado de la UE/Reino Unido se haya opuesto.

Efectos igualmente significativos

Quizás te estés preguntando (y el equipo de Substack podría estar preguntándoselo a sus abogados en este preciso momento) si la detección mediante IA de Pangram produce “efectos legales” o “afecta de manera significativa” a un creador, y de qué manera.

Parte de esto depende de cómo Substack utilice esta herramienta. Si, por ejemplo, Substack usa Pangram para aplicar censura encubierta, degradar el posicionamiento o penalizar de alguna otra manera a los creadores al mostrar menos su contenido basándose en la detección de IA de Pangram, esto podría tener consecuencias económicas cuantificables (es decir, un “efecto igualmente significativo”) en los ingresos de los creadores. Dado que Pangram aún obtiene un falso positivo 1 de cada 10 000 publicaciones analizadas (y como señala JHong , ¡eso es en condiciones de laboratorio controladas !), si hay, digamos, 2 millones de publicaciones por semana, eso son 20 000 casos en los que el contenido de alguien se etiqueta como 100 % generado por IA.

Pero también está lo que harán los demás . Los humanos solemos tener dificultades para aplicar el juicio y el escepticismo ante pruebas convincentes. Claro, nos decimos a nosotros mismos que la computadora puede equivocarse y que somos pensadores críticos que aplicaremos nuestro propio razonamiento. La computadora no me manda , nos decimos. Pero ese es el pensamiento del Sistema 2. El sesgo de automatización y la complacencia inducida por la automatización (la falta de atención o supervisión de los resultados de la IA considerados fiables) nos afectan a todos.

Obligatorio

En la práctica, la gente hará clic en «Buscar texto con IA», Pangram hará su trabajo y los lectores sacarán conclusiones basadas en esos resultados automatizados. No solo sobre mi escritura, sino también sobre mi comportamiento, fiabilidad y valía como escritor. Esta es la definición misma de elaboración de perfiles según el RGPD.

La realidad es que quienes más sufrirán no son los que venden basura de IA. Son las personas que, por la razón que sea, usan la IA como una ayuda, no como un reemplazo del cerebro. Los hablantes no nativos. Las personas que intentan encontrar su propia voz o comunicar ideas difíciles o complejas en un lenguaje accesible. Las personas neurodivergentes. Los pobres desgraciados que, en cierto modo, escriben como si ya fueran IA. Pero estas son precisamente las personas que probablemente terminarán etiquetadas por Pangram como creadoras de contenido generado por IA, incluso cuando el contenido y las ideas sean suyas.

Si Substack se convierte en un lugar donde cualquiera puede difamar a los demás sin reparo alguno, basándose en lo que Pangram afirma que es verdad, esto tendrá consecuencias significativas y desalentadoras para la libertad de expresión. Si bien esto puede ser más difícil de probar ante un tribunal, su impacto será igualmente profundo.

¿Tiene Substack un interés legítimo?

Ahora bien, Substack argumentará, con razón, que lo que están haciendo responde a intereses comerciales legítimos:

Cuando el contenido no creado por nadie invade espacios de internet que deberían ser humanos, contamina el espacio público y dificulta descubrir y escuchar voces humanas. Cuando los lectores tienen que preguntarse si lo que leen es real, se socava la confianza en la autoría y se amenaza el sustento de los escritores, incluidos aquellos que utilizan herramientas de IA de forma reflexiva para producir obras en las que creen. Las plataformas que premian la falsedad generarán una carrera hacia el abismo . Pero de algo estamos seguros: no queremos esperar a que tu aplicación Substack se convierta en LinkedIn para empezar a aprender y progresar. Por eso, para empezar, lanzaremos algunas herramientas nuevas que esperamos aumenten la transparencia y nos sirvan de base para solicitar tus comentarios.

Coincido con Chris en un punto: tampoco quiero que Substack se convierta en LinkedIn. La empresa no está equivocada, pero eso no significa que el enfoque que están adoptando sea el correcto. Los fines son importantes.

Sí, Pangram será útil para detectar la basura generada por la IA y el spam al estilo de LinkedIn, y esa puede ser una razón válida para habilitarlo. Pero esta preocupación no supera los perjuicios que el uso indiscriminado y público de Pangram infligirá a las personas de manera desproporcionada, sin su consentimiento y sin medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, las libertades y los intereses legítimos del creador .

Actualización: Según JHong , ahora puedes desactivar el escaneo de IA de Pangram para cada post antes de publicarla. Entonces… ¿hay algún avance?

Estimado Substack: ¡Me opongo!

¿Recuerdas que mencioné el derecho de oposición (Artículo 21 del RGPD)? Pues bien, pienso ejercerlo. Aquí tienes una plantilla que pueden usar; no la envíes tal cual. Hay varias secciones que deberán personalizar, las cuales he resaltado a continuación.

De: [Tu nombre completo] [Nombre y URL de tu publicación en Substack] [Dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de Substack]

Para: privacy@substackinc.com CC: Bird & Bird GDPR Representative Services (Representante en la UE de Substack Inc. según el artículo 27 del RGPD), Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW La Haya, Países Bajos (EUrepresentative.Substack@twobirds.com)

Fecha: [Fecha]

Asunto: Oposición, de conformidad con el artículo 21(1) del RGPD, al tratamiento de mis datos personales mediante escaneo de detección por IA (Pangram) y solicitud de información de conformidad con los artículos 13 a 15 del RGPD.

Estimado equipo de privacidad de Substack,

Soy escritor de Substack y resido en la Unión Europea. Les escribo para (1) oponerme, de conformidad con el artículo 21(1) del RGPD, al tratamiento de mis datos personales mediante la función “Escanear texto con IA” de Pangram, (2) exigirles que demuestren los motivos legítimos imperiosos y la ponderación de intereses en los que se basa este tratamiento, y (3) solicitar información específica sobre la toma de decisiones automatizada relacionada con esta función.

Dado que Substack ofrece sus servicios a personas en la UE y supervisa su comportamiento dentro de la UE, este procesamiento se encuentra dentro del ámbito territorial del RGPD según el artículo 3(2), como se refleja en la designación de un representante de la UE según el artículo 27.

1. El procesamiento al que me opongo

Alrededor del 21 de julio de 2026, Substack habilitó una función que permite a cualquier lector realizar un análisis de detección de IA, impulsado por Pangram, sobre las publicaciones, notas y comentarios que comparto. Este análisis genera y muestra un porcentaje que indica si mi texto fue escrito por un humano o generado por IA.

Esto implica el tratamiento de mis datos personales. El contenido que publico bajo mi nombre constituye datos personales relacionados conmigo (Artículo 4, apartado 1), y el resultado de Pangram es otro dato personal: una inferencia sobre mi conducta, mis métodos de trabajo y mi autoría, generada y mostrada a terceros. Dado que esta función utiliza el procesamiento automatizado para evaluar aspectos personales de mi comportamiento y mi fiabilidad como escritor, constituye un perfilado en el sentido del Artículo 4, apartado 4.

Este tratamiento de datos se habilitó por defecto, sin mi consentimiento y sin previo aviso específico, tal como lo exigen los artículos 13(3) y 14. No se me informó de mi derecho a oponerme «de forma explícita y separada de cualquier otra información», como exige el artículo 21(4). Si bien no se menciona explícitamente en el aviso de privacidad , según entiendo, Substack se basa en intereses legítimos (artículo 6(1)(f)) para este tratamiento; si se basa en un fundamento jurídico diferente, indíquelo con precisión en su respuesta, de conformidad con el artículo 13(1)(c).

2. Objeción con arreglo al artículo 21(1)

Me opongo a este tratamiento de datos, incluida la elaboración de perfiles que conlleva, por motivos relacionados con mi situación particular, entre los que se incluyen:

[ Daños a la reputación y a la economía: Escribir es mi sustento/una importante fuente de ingresos. Una puntuación errónea generada por IA que se muestra a mis lectores y posibles suscriptores daña directamente mi reputación profesional y mis ingresos, sin que yo tenga forma efectiva de corregir la impresión pública que crea.

[ Falta de fiabilidad conocida de los detectores de IA: Las herramientas de detección de IA generan falsos positivos con frecuencia, y estudios publicados demuestran que clasifican erróneamente de forma desproporcionada textos de hablantes no nativos de inglés, escritores neurodivergentes y escritores con estilos formales o formulados. Describe aquí si alguna de estas situaciones se aplica a tu caso.

[ Efecto disuasorio en la expresión: La perspectiva de ser evaluado públicamente en cada publicación, nota y comentario altera lo que escribo y cómo lo escribo, interfiriendo con mi libertad de expresión según el Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

[ Sanción por ejercer controles: Deshabilitar la detección en un post provoca que los lectores vean un aviso de “Detección de IA no disponible”, una señal evidente que genera sospechas. No debería sufrir ningún perjuicio por ejercer un control de protección de datos.

[Añade tus circunstancias particulares.]

De conformidad con el artículo 21(1), al recibir esta objeción, deberá cesar el tratamiento de mis datos personales —incluido el análisis de mi contenido, la generación de puntuaciones de probabilidad mediante IA sobre mi escritura y la visualización de dichas puntuaciones—, a menos que demuestre motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre mis intereses, derechos y libertades. Un interés generalizado en la «confianza» o la «transparencia», o evitar que la plataforma se convierta en LinkedIn, no constituye, por sí solo, un motivo imperioso que prevalezca sobre los perjuicios específicos mencionados anteriormente.

Mientras se resuelve esta objeción, también solicito la restricción del procesamiento según el Artículo 18(1)(d) : suspender todo escaneo y visualización de los resultados de detección de IA en mi contenido hasta que hayan verificado si sus motivos prevalecen sobre los míos.

3. Divulgación de la evaluación de sus intereses legítimos

Dado que se ampara en el artículo 6(1)(f) del RGPD, estaba obligado a identificar el interés legítimo perseguido, demostrar que el tratamiento es necesario para dicho interés y ponderarlo frente a los intereses, derechos y libertades de los interesados. Como su aviso actual (última actualización: 14 de mayo de 2026) no menciona a Pangram ni su base jurídica para esta actividad de tratamiento, solicito lo siguiente:

La evaluación de intereses legítimos (EIL/prueba de ponderación) realizada para la integración de Pangram, o un resumen significativo de la misma, incluyendo la fecha en que se completó y si se completó antes del lanzamiento del 21 de julio de 2026. Su análisis de la necesidad, específicamente: por qué era necesario el escaneo por defecto, activado por el lector, de todo el contenido elegible, y qué alternativas menos intrusivas consideró y rechazó; por ejemplo: un modelo de suscripción voluntaria para escritores; la autodeclaración voluntaria (que ya ofrece a través de las declaraciones de “Cómo elaboro esto”); metadatos de procedencia; o la revisión de contenido presuntamente inauténtico a raíz de quejas. El escaneo de detección por IA claramente no es esencial para operar una plataforma de publicación, por lo que espero que este análisis sea sustancial. Cómo el diseño con activación por defecto es compatible con la protección de datos desde el diseño y por defecto según el artículo 25. Se debe determinar si se realizó una evaluación de impacto en la protección de datos conforme al artículo 35 , dado que esta función implica una tecnología novedosa y altamente controvertida, así como una evaluación sistemática y a gran escala de aspectos personales de los individuos. En caso de no haberse realizado dicha evaluación, explique por qué Substack consideró que no era necesaria.

4. Toma de decisiones automatizada y uso de los resultados de Pangram

Substack ha declarado públicamente que la herramienta “no está diseñada para prohibir ni penalizar la escritura asistida por IA”. Esta declaración se refiere a la intención del diseño, no al uso real o previsto. De conformidad con los artículos 13(2)(f), 14(2)(g) y 15(1)(h), tengo derecho a conocer la existencia de la toma de decisiones automatizada, incluido el análisis de perfiles, y a obtener información significativa sobre la lógica implicada y la importancia y las consecuencias previstas de dicho procesamiento para mí. Por favor, responda específicamente:

¿Se utilizan actualmente, o se utilizan en algún plan vigente, las puntuaciones de Pangram o las señales derivadas como dato de entrada para la clasificación de contenido, las recomendaciones, la ubicación en el feed o la visibilidad en los resultados de búsqueda (incluida la reducción de la clasificación o la distribución de contenido o autores señalados)? ¿Se utilizan en las decisiones de monetización: elegibilidad o exclusión de las funciones de monetización, procesamiento de pagos, reparto de ingresos o programas promocionales? ¿Se utilizan para la moderación, la aplicación de la normativa o las acciones a nivel de cuenta, incluida cualquier puntuación acumulativa de “marcadores de reincidencia” de los autores? ¿Alguna de estas decisiones se toma únicamente por medios automatizados, o existe un proceso de revisión humana significativo? Describir las salvaguardias vigentes en virtud del artículo 22(3), incluido el derecho a obtener intervención humana, expresar mi punto de vista y impugnar la decisión.

Me reservo mi postura conforme al artículo 22 a la espera de sus respuestas. Si la visibilidad de mi contenido se restringe en función de estas puntuaciones, también les remito a la obligación de justificar las decisiones conforme al artículo 17 del Reglamento (UE) 2022/2065 (Ley de Servicios Digitales).

5. Precisión, supervisión humana y controles

El principio de exactitud (Artículo 5(1)(d)) se aplica a las inferencias que usted genere sobre mí, no solo a los datos que yo le proporciono. Por favor, proporcione detalles sobre lo siguiente:

Cualquier prueba previa al lanzamiento que haya medido la tasa de falsos positivos del clasificador Pangram en el contenido de Substack, incluyendo el rendimiento para hablantes no nativos de inglés y en diferentes idiomas, así como cualquier prueba de validación o sesgo que haya realizado antes del lanzamiento. Nota: No estoy solicitando los resultados publicados por Pangram . ¿Qué tipo de revisión humana existe en cada etapa? ¿Hay algún humano involucrado antes de que se muestre la puntuación a los lectores, o el botón “Informar error de detección” es el único recurso? Describa el proceso, los plazos y los resultados cuando un autor informa un error, y cómo se comunica la corrección a los lectores que ya vieron la puntuación errónea. ¿Qué controles están o estarán disponibles para los escritores? En concreto, ¿existe o existirá en el futuro una opción de exclusión global, por cuenta o por publicación? Entiendo que no existe y que la detección debe desactivarse publicación por publicación tras realizar un análisis y compartir el contenido con Pangram. ¿Por qué al optar por no participar se muestra a los lectores un aviso de “detección de IA no disponible” en lugar de una ausencia neutral de la función? Si los escaneos se realizan solo bajo demanda o si el contenido se escanea previamente; cuánto tiempo se conservan los resultados y las puntuaciones de los escaneos; si Substack o Pangram utilizan el contenido para el entrenamiento de modelos o para fines de procesamiento posterior, y si los resultados se almacenan en mi cuenta o están vinculados a ella.

6. Pangram Labs: procesador, transferencias y uso posterior

Confirmar el papel de Pangram Labs, Inc. en este procesamiento (encargado del tratamiento según el artículo 28 o responsable independiente) y que existe un acuerdo de procesamiento de datos que cumple con la normativa. Identifique el mecanismo de transferencia previsto en el Capítulo V que se utiliza para las transferencias de datos de usuarios de la UE a los Estados Unidos en relación con esta función. Confirmen si mi contenido o los resultados del escaneo se utilizan para entrenar, mejorar o evaluar los modelos de Pangram y, de ser así, con qué fundamento legal; me opongo a dicho procesamiento por los mismos motivos expuestos anteriormente.

7. Respuesta

Sírvase responder en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente, tal como lo exige el artículo 12(3). Si rechaza mi objeción, deberá especificar los motivos legítimos imperiosos que, según alega, prevalecen sobre mis intereses, derechos y libertades.

Si no recibo una respuesta satisfactoria, presentaré una queja ante [Su autoridad supervisora ​​competente de la UE]. Cabe señalar que, dado que Substack Inc. no tiene ningún establecimiento en la Unión, el mecanismo de ventanilla única no se aplica.

Atentamente,

[Nombre completo] [URL de publicación en Substack] [País de residencia]

Nota para los usuarios de esta plantilla: esta plantilla sirve para ejercer sus derechos en virtud del RGPD y no constituye asesoramiento legal. Para los autores del Reino Unido: el RGPD del Reino Unido contiene disposiciones equivalentes (artículos 21, 22, etc.); dirijan su carta al representante del Reino Unido mencionado anteriormente y hagan referencia a la ICO en lugar de a una autoridad de control de la UE.

Es posible que existan derechos similares en su jurisdicción, pero esta plantilla de formulario solo es aplicable a la UE/Reino Unido. Lo sentimos.

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