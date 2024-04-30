Unidades de Inteligencia Financiera, FIU

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. FIUS se establecieron por primera vez a finales de los años ochenta y principios de los noventa en respuesta a la necesidad de centralizar la información sobre blanqueo de dinero.

Secuencia

Posteriormente, se amplió el alcance de las responsabilidades de la FIU para incluir la financiación del terrorismo tras los crecientes riesgos del siglo XXI. Esto representaba nuevos retos, ya que los métodos de financiación del terrorismo son diferentes de los que normalmente se asocian al blanqueo de capital…