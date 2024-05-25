Unilateral

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre unilateral. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Introducción: Unilateral

Concepto de Unilateral en el ámbito del comercio exterior, el derecho y otros afines: Lo que se refiere solamente a una parte o a un aspecto de alguna cosa. En otras palabra: Que afecta solamente a uno de los bandos o partes. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Dícese del contrato en que solo queda obligado uno de los contrayentes, como …