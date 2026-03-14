Si eres una persona física europea y necesitas una dirección en EE. UU. para una gestión de facturación puntual (como cobrar un servicio o registrar una cuenta), tienes varias opciones legales y rápidas sin necesidad de viajar.

Servicios de Dirección Virtual (Virtual Mailbox)

Es la opción más común y económica para obtener una dirección física real (no un P.O. Box) que puedes usar en facturas. Estos servicios reciben tu correspondencia, la escanean y te la envían por email.

Anytime Mailbox: Permite elegir direcciones en ciudades específicas. Muy útil para dar una imagen profesional en una factura única.

iPostal1: Ofrece direcciones comerciales reales en edificios de oficinas.

MyUS: Aunque enfocado en compras, te asigna una dirección física en EE. UU. que puedes usar para registros básicos.

El Requisito Legal: Formulario 1583 del USPS

Para que cualquier empresa pueda recibir correspondencia legal en tu nombre en EE. UU., debes completar el Formulario 1583 del…