Validez del Acuerdo Arbitral o de Arbitraje

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Tanto las nuevas leyes como el art. II Sec. 2 de la Convención de Nueva York aceptan el acuerdo de arbitraje como formalmente válido si está contenido en un contrato firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas o mensajes de télex / telefax722 [cuando se usaban] que no necesariamente deben ser firmados por las partes o referidos al acuerdo de arbitraje. Al ir más allá de la jurisprudencia actual relacionada con la Convención de Nueva York, las nuevas leyes dejan espacio, otorg…