Valor Agregado / Valor Añadido

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Diferencia entre el valor de la producción de la empresa y el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de los semi productos intermedios utilizados en dicha producción. En relación a un bien o producto, es la diferencia entre el valor de la producción y el de su consumo. Por tanto, es un valor extra que añaden las organizaciones a los productos que adquieren, incorporando a los mismos otros bienes y servicios, energía o trabajo. .

Algunos términos relacionados con Valor Agregado / Valor Añ…