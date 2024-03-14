Valor de Sustitución

Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Valor de Sustitución (en Arbitraje)

Concepto de valor de sustitución en relación a Métodos para la determinación del justiprecio: Atiende al coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) de reemplazar la inversión al estado previo a los actos lesivos. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la resolución de conflictos, el arbitraje y la mediación, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias