Valor de Sustitución
Valor de Sustitución
Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:
Valor de Sustitución (en Arbitraje)
Concepto de valor de sustitución en relación a Métodos para la determinación del justiprecio: Atiende al coste (o costo, como se emplea mayoritariamente en América) de reemplazar la inversión al estado previo a los actos lesivos. [1]Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:
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Recursos
A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la resolución de conflictos, el arbitraje y la mediación, sobre el tema de este artículo.
Notas y Referencias
Información sobre valor de sustitución procedente del Diccionario terminológico del arbitraje nacional e internacional (Comercial y de…