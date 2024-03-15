Valor Neto Contable

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Valor Neto Contable (NBV, Net Book Value) (en Arbitraje)

Concepto de valor neto contable (nbv, net book value) en relación a Métodos para la determinación del justiprecio: Descansa en el valor resultante del examen de los documentos contables de la empresa, o cuando se trate de la expropiación de un activo tangible de la misma, atendiendo a su precio de adquisición con las correspondientes depreciaciones acumuladas conforme a principios contables de general aceptación.

Aunque sin duda presenta limitaciones, al no reflejar balance y cuenta de resultados activos intangibles de indudable importancia, ni expectativas futuras, ofrece el atractivo de estar basado en documentos generados con fin distinto al de apoyar una determinada reclamación.

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