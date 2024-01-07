Valor Nominal de Una Acción

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Monto del capital representado por la emisión o serie, a la fecha de emisión, dividido entre el número de acciones; siendo este valor una simple referencia en los títulos, o puede no estar expresado. .