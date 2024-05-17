Valoración del Arbitraje Regulado por las Reglas de Rotterdam
Valoración del Arbitraje Regulado por las Reglas de Rotterdam
Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: puede resultar útil la lectura de la siguiente información complementaria: Reglas de Arbitraje en NYSE Euronext, los reglamentos y reglas del Ciadi, las reglas de la IBA sobre la obtención de pruebas en el arbitraje, el reglamento de arbitraje de la CNUDMI, el ámbito de aplicación de las reglas de Rotterdam, el Instituto Alemán de Arbitraje y las propias reglas de Rotterdam. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial: