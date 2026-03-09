Photo by Compagnons on Unsplash

Código Personal (Verificación de Identidad) en el Reino Unido

A partir del 18 de noviembre de 2025, es un requisito legal que todos los nuevos directores y Personas con Control Significativo (PSC) verifiquen su identidad.

Cómo obtenerlo: Utilice el servicio de inicio de sesión único de GOV.UK.

Requisitos: Un pasaporte biométrico (de cualquier país), un permiso de conducir del Reino Unido o un permiso de residencia biométrico.

El Código: Una vez verificado, recibirá un Código Personal único de 11 caracteres (p. ej., FT5-15ED-7JY5).

Cuándo usarlo: Debes proporcionar este código durante el proceso de constitución para demostrar que eres un director verificado.

Para obtener su Código Personal (el código de verificación requerido para directores y propietarios en 2026), debe completar el proceso de verificación de identidad a través de GOV.UK One Login: gov.uk/using-your-gov-uk-one-login

Paso 1: Crea una cuenta de GOV.UK One Login

Visita la página oficial de GOV.UK One Login y selecciona “Crear una cuenta”.

Usa tu dirección de correo electrónico personal (no la de tu empresa).

Configura la autenticación de dos factores (2FA) con su número de teléfono móvil o una aplicación de autenticación por seguridad.

Paso 2: Demuestra tu identidad

Tiene tres maneras principales de hacerlo:

App GOV.UK ID Check (la más rápida): Descarga la app en su smartphone. Necesitarás un pasaporte biométrico o un permiso de conducir del Reino Unido. La app escaneará el chip de su documento y su rostro.

Preguntas de seguridad en línea: Si no puedes usar la app, puedes responder preguntas basadas en su historial financiero en el Reino Unido (por ejemplo, cuentas bancarias o préstamos).

En persona en una oficina de correos: Si los métodos en línea no funcionan, puede verificar su identidad personalmente en una sucursal de correos participante.

Paso 3: Recibe tu código personal

Una vez verificado, se te emitirá tu código personal de 11 caracteres.

Puedes ver este código iniciando sesión en su cuenta de Companies House y consultando la pestaña “Administrar cuenta”.

Conserva este código de forma segura: Debes proporcionarlo al presentar la solicitud de constitución de su empresa.

Con pasaporte biométrico

Esta es la forma más eficiente de obtener tu código de verificación personal. Desde el 18 de noviembre de 2025, este es un paso obligatorio para cualquier persona que cree una empresa en el Reino Unido.

Nota: Los pasaportes españoles son compatibles con la tecnología de verificación de identidad del gobierno del Reino Unido porque siguen los estándares biométricos internacionales.

Cómo obtener tu código usando tu pasaporte

Entra en GOV.UK: Accede al servicio “Verificar tu identidad para Companies House” y selecciona la opción de verificación en línea. Descarga la aplicación “GOV.UK ID Check”: Se te pedirá que escanees un código QR para descargar la aplicación en tu smartphone (iPhone 7/Android 10 o posterior). Escanea la página de la foto: Usa la aplicación para tomar una foto de alta calidad de la página de la foto de tu pasaporte. Lee el chip biométrico: Coloca la parte superior de tu teléfono directamente sobre la portada o la página de la foto de tu pasaporte.

La aplicación utiliza NFC (Near Field Communication) para leer el chip digital dentro de tu pasaporte.

Consejo: Retira la funda de tu teléfono para asegurar una conexión estable.

Escaneo facial: Sigue las instrucciones en pantalla para escanear tu rostro. Esto compara tus rasgos faciales con la foto del chip del pasaporte.

Recibe tu código personal: Una vez que la aplicación confirme la coincidencia, serás redirigido al sitio web de GOV.UK, donde se mostrará tu código personal de 11 caracteres (con el formato XXX-XXXX-XXXX).

Dónde encontrarlo más tarde

Si pierdes el código, siempre puedes encontrarlo iniciando sesión en tu cuenta de Companies House y consultando la pestaña “Administrar cuenta”.

Uso del código para tu sociedad limitada

Debes proporcionar este código de 11 caracteres durante el proceso de constitución. Sin él, Companies House no te permitirá figurar como director.