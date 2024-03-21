Vías Internacionales de Solución de Controversias

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nota: en líneas generales, puede interesar el desarrollo de la cuestión que se haya en Solución de Controversias Internacionales. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

La multiplicación de tribunales como parte inherente del marco de la solución internacional de controversias

La multiplicación de órganos siempre ha estado presente en el marco de las cortes y tribunales internacionales. También es evidente que ha sido una elección delib…