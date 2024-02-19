Violación del Secreto Tributario

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Violación del Secreto Tributario en el Derecho Penal Alemán

En el código penal germano, violación del secreto tributario se recoge en la Parte Especial, en su Sección Trigésima, sobre Hechos punibles en el ejercicio del cargo público.

Deja un comentario

Así, el artículo § 355. Violación del secreto tributario dispone lo siguiente: (1) Quien sin autorización reve…